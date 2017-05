Syrisch-Amerikaanse coalitie omsingelt IS-bolwerk Raqqa

"Deze week heeft de SDF de strop om IS strakker getrokken in de noordelijke, oostelijke en westelijke delen van Raqqa", zei kolonel Ryan Dillon, woordvoerder van de door de VS geleide coalitie. Daarbij zou IS weinig weerstand hebben gegeven.

De coalitie is daarmee tot op vier kilometer van de stad genaderd. Naast Mosul, dat wordt belegerd door het Iraakse leger en al gedeeltelijk is gevallen, is Raqqa het laatste stedelijke bolwerk van IS. In de stad bevinden zich naar schatting drie- tot vierduizend IS-strijders, die zich klaarmaken voor het beleg. Ze worden daarbij gehinderd door Amerikaanse luchtaanvallen.

Amerikaanse wapens

De SDF is een bondgenootschap van Koerdische en Arabische strijders. Een van de machtigste groepen binnen de SDF is de Koerdische YPG-militie. Begin deze maand kondigde de Amerikaanse regering aan de YPG te gaan bewapenen voor het offensief tegen Raqqa.

Dat besluit heeft geleid tot verontwaardiging van Turkije, dat de YPG ziet als een verlengstuk van de PKK, die al drie decennia is verwikkeld in een strijd met de Turkse regering.

Volgens Dillon heeft de YPG nog geen wapenzendingen ontvangen en is het nog niet duidelijk welke wapens zij zullen krijgen.

Tabqa-stuwdam

Vorige week wist de SDF na weken van hevige strijd de strategisch belangrijke Tabqa-stuwdam te veroveren. Dat maakte de weg vrij voor de omsingeling van Raqqa, waar de coalitie sinds november vorig jaar aan werkt. De stad ligt ongeveer vijftig kilometer ten oosten van de stuwdam.

De SDF liet vorige week weten het offensief tegen Raqqa te willen openen in de vroege zomermaanden. Oorspronkelijk was dat gepland voor april, maar dat moest worden uitgeseld door het hevige verzet rond de Tabqa-stuwdam.