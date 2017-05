Bosz noemt finaleplek Ajax in Europa League zege voor het voetbal

"Van binnen gaat het hartje wel tekeer", was de eerste reactie van Bosz na de wedstrijd bij RTL7. "Over twee duels gaan we terecht door."

De 53-jarige coach is vooral blij met de manier waarop zijn ploeg de finale heeft gehaald. "Wij moeten het van het voetballen hebben en dat hebben we gedaan. De finale halen is prachtig. Noem het een overwinning van het voetbal."

In de eerste helft in Lyon zag Bosz het voetbal dat hij wil zien van zijn ploeg, die na een klein half uur op 0-1 kwam door een doelpunt van Kasper Dolberg. "We speelden een geweldige eerste helft waarin we de bovenliggende partij waren", complimenteerde hij zijn ploeg.

Onnodig moeilijk

Vlak voor rust boog Lyon de achterstand om in 2-1 door twee treffers van Alexandre Lacazette. "We maken het onszelf onnodig moeilijk. Er was niets aan de hand, maar twee minuten voor rust ging alles mis", zag Bosz, die zijn spelers in de rust probeerde te kalmeren.

"In de rust heb ik gezegd: geen paniek. Zij moeten nog twee keer scoren en hebben dan nog niet meer dan een verlenging. Lyon ging er weer in geloven, het publiek ging er achter staan, terwijl we daarvoor het hele stadion stil hadden gekregen. Dan weet je dat het moeilijk wordt."

Negen minuten voor tijd bracht Rachid Ghezzal Lyon op 3-1 en kort daarna moest Ajax met tien man verder door een tweede gele kaart voor Nick Viergever, maar de Amsterdammers hielden tot opluchting van Bosz stand.

Manchester United

Tegenstander in de finale op 24 mei in Stockholm wordt Manchester United en dat is voor Bosz de gewenste tegenstander. De Engelsen hadden voldoende aan een 1-1 gelijkspel in de return tegen Celta de Vigo, nadat in Spanje met 1-0 gewonnen was.

"Ik ben blij dat het United is geworden. Een geweldig affiche. Nu moeten we kijken of we echt historie kunnen schrijven."