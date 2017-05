Ajax houdt stand in Lyon en staat na 21 jaar weer in Europese finale

Vorige week won Ajax in de Arena met 4-1 van de Franse club en die marge bleek in het Parc Olympique Lyon net genoeg voor een plek in de eindstrijd op 24 mei in de Zweedse hoofdstad Stockholm. Het is voor het eerst sinds de UEFA Cup-winst, de voorloper van de Europa League, van Feyenoord in 2002 dat er een Nederlandse club in een Europese finale staat.

Dankzij een goal van Kasper Dolberg leek Ajax in de eerste helft redelijk eenvoudig op weg naar die eindstrijd, maar twee goals vlak voor rust van Alexandre Lacazette brachten de spanning terug. Tien minuten voor tijd scoorde Rachid Ghezzal zelfs de 3-1. Verder liet Ajax het, ondanks een rode kaart voor Nick Viergever, niet komen.

In totaal wordt de eindstrijd in Stockholm de tiende Europese finale van Ajax, dat vier keer de Europa Cup I/Champions League won, één keer de Europa Cup II en eenmaal de UEFA Cup. Tegenstander Manchester United, met oud-Ajacied Daley Blind in de gelederen, plaatste zich dankzij een 1-1 gelijkspel thuis tegen Celta de Vigo voor de eindstrijd. Vorige week won United in Spanje met 0-1.

Fel

Hoewel Lyon door de 4-1 nederlaag van een week geleden met een grote achterstand aan de return begon, geloofden de Fransen in het begin wel in een finaleplaats. Het Parc Olympique Lyon, gevuld met bijna 60.000 toeschouwers, kolkte en de ploeg van trainer Bruno Genesio startte fel.

Het opgejaagde Ajax wist de bal daardoor niet in de ploeg te houden. Lyon domineerde en dat zorgde al snel voor angstige momenten voor het Amsterdamse doel, al kwam doelman André Onana niet echt in de problemen.

Aan de andere kant bleek, net als een week geleden, al snel hoe kwetsbaar de defensie van Lyon was. Toen Ajax na tien minuten voor het eerst de diepte zocht was daar meteen de eerste goede mogelijkheid. Captain Davy Klaassen kreeg de pass van Hakim Ziyech alleen niet helemaal onder controle.

Enkele minuten later was Ziyech weer aangever en Amin Younes afmaker, maar de lob van de Duitser ging over. Het hield niet op, want ook Dolberg was gevaarlijk. De Deense spits kreeg de bal alleen net niet lekker voor zijn voeten na een lage voorzet van Viergever.

Strafschop

Tussendoor bleef Lyon drukken, maar op de counter bleef Ajax gevaarlijker. Het was wachten tot de ploeg van Peter Bosz het een keer zou afmaken. Nadat Ziyech faalde door de bal in kansrijke positie op doelman Anthony Lopes te schieten, maakte Dolberg het even later wel af. Na een een-twee met Younes wipte de spits de bal fraai over Anthony Lopes en zette Ajax op een 0-1 voorsprong.

Door het doelpunt gingen de koppen bij Lyon even hangen. Via Klaassen kon Ajax zelfs op 0-2 komen, maar de aanvoerder raakte de bal niet vol.

Met de rust in aantocht leek er niets aan de hand voor Ajax, tot de laatste paar minuten van de eerste helft. De jonge Matthijs De Ligt maakte een lichte overtreding op Alexandre Lacazette en scheidsrechter Szymon Marciniak wees naar de strafschopstip. Vanaf elf meter was het Lacazette zelf die koel bleef (1-1).

Een minuutje later ging het opnieuw mis. Nick Viergever kreeg de bal niet weg, waardoor Nabil Fekir vanaf de rechterkant kon voorgeven. Bij de tweede paal was het opnieuw Lacazette die afrondde (2-1) en er zo voor zorgde dat Ajax met een enorme tik moest gaan rusten.

Paniekerig

Lyon, dat er bij de 0-1 achterstand amper meer in leek te geloven, begon door de twee goals van Lacazette met nieuw élan aan de tweede helft. Ajax maakte een paniekerige indruk en dat werd geïllustreerd door onnodige gele kaarten van Klaassen en Veltman.

Die laatste ontsnapte bij een overtreding op Mathieu Valbuena zelfs aan rood. Bosz greep niet veel later in en verving zijn verdediger voor Kenny Tete.

Ondanks de dreiging, bleven grote kansen voor de thuisploeg uit in de openingsfase van de tweede helft. Met Donny van de Beek voor Lasse Schöne kreeg Ajax zelfs weer wat meer grip op de wedstrijd. Dolberg kreeg een mogelijkheid op de 2-2, aan de andere kant schoot Fekir te gehaast in om Onana op de proef te kunnen stellen.

Spanning

De beste kans om de wedstrijd in het slot te gooien kwam van Van de Beek, die met een prachtige uithaal de kruising raakte. Die gemiste kans kwam Ajax even later duur te staan, want invaller Rachid Ghezzal kopte tien minuten voor tijd de 3-1 achter Onana en bracht de spanning daarmee weer volledig terug.

Net als in de kwartfinale tegen Schalke 04 moest Ajax de wedstrijd uitspelen met tien man, nadat Viergever zes minuten voor tijd zijn tweede gele kaart had gekregen. Lyon ging met man en macht op zoek naar de 4-1 om een verlenging uit het vuur te slepen, maar met kunst- en vliegwerk hield Ajax stand. Maxwel Cornet was er nog het dichtst bij. Hij schoot rakelings voorlangs, waarna het feest voor de Ajacieden kon losbarsten.

Viergever juichtte mee, maar wel in de wetenschap dat hij door zijn rode kaar de finale tegen United zal moeten missen.