Gemeentelijke datalekken vaker gemeld bij waakhond

Dat meldt Nieuwsuur. In de eerste drie maanden kwamen er bij de Autoriteit Persoonsgegevens in totaal 331 meldingen binnen over gemeenten die privacygevoelige informatie van burgers lekten.

In 2016 ging het om een totaal van 533 incidenten. In 41 procent van de gevallen gaat het om verzonden persoonsgegevens die bij de verkeerde ontvanger zijn beland.

Het zijn veelal menselijke fouten. Ambtenaren verliezen bijvoorbeeld usb-sticks en telefoons met onversleutelde data, die vervolgens terechtkomen bij derden. Dit was in tien procent van de incidenten het geval. Gegevens werden in 13 procent van de gevallen 'per ongeluk gepubliceerd'.

Andere oorzaken waren onder meer verkeerd bezorgde brieven, malware en het hacken van computers. In 2 procent van de incidenten werden persoonsgegevens bij het oud papier of op een afgedankt apparaat gevonden. Van alle meldingen werd 23 procent aangevinkt als 'overig'.