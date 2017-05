'Seksueel misbruik bij oud-jeugdspelers PSV en Vitesse'

De Volkskrant meldt zaterdag dat directies van beide clubs excuses hebben gemaakt aan de oud-jeugdspelers. Ze betreuren wat er is gebeurd in hun opleiding en roepen andere oud-spelers op zich te melden als ze zijn misbruikt.

Eind vorig jaar werd de Engelse voetbalwereld opgeschud door een groot misbruikschandaal. Voormalig profvoetballers kwamen naar buiten met het verhaal dat ze in hun jeugd seksueel zijn misbruikt.

Bij PSV vond het misbruik plaats in de jaren zestig. Een jeugdspeler werd vanaf zijn achtste jarenlang aangerand door een man die betrokken was bij de jeugdopleiding. Dat gebeurde vaak na afloop van trainingen in een bos in de buurt van het jeugdcomplex van de club.

Het slachtoffer nam contact op na een oproep in het dagblad en sprak daarna met de directie van PSV. Het was voor het eerst dat de Eindhovense club hoorde over het misbruik. Volgens de oud-jeugdspeler, die anoniem wil blijven, is het goed mogelijk dat andere voetballertjes ook zijn misbruikt.