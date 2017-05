Direct gevechten in Syrië na van kracht worden veilige zones

Volgens het in het Verenigd Koninkrijk gezetelde Syrische Observatorium voor de Mensenrechten nemen beide groepen elkaar onder vuur en vechten ze in het dorp al-Zalakiyat, dat wordt gecontroleerd door rebellen.

Ook in de omgeving van al-Zalakiyat, in de provincie Hama, komen meldingen binnen van gevechten. Over doden en gewonden zijn nog niets bekend.

Mohammed Rasheed, woordvoerder van de militie Jaish al-Nasr, bevestigde de grondgevechten en beschuldigt regeringstroepen van het misbruiken van de veilige zone om verschillende gebieden te heroveren op de milities.

Het Russische ministerie van Defensie zei eerder op vrijdag dat om middernacht de veilige zones in Syrië een feit zijn.

De-escalatie

Het grootste gebied is de provincie Idlib, met de aangrenzende districten Latakia, Aleppo en Hama. Er wonen in totaal meer dan een miljoen mensen. De eigen luchtmacht vliegt daar volgens staatssecretaris Alexander Fomin al sinds 1 mei niet meer.

De Amerikaanse afgevaardigde bij het vredesoverleg in Astana, een initiatief van Rusland, Iran en Turkije, stemde in met het creëren van voorwaarden voor een politieke regeling in Syrië. Het feit dat de VS, de Verenigde Naties en Saudi-Arabië de overeenkomst voor de-escalatie steunden, garandeert volgens Fomin de naleving. Hij zei ook dat Russische straaljagers wel aanvallen zullen blijven uitvoeren op doelen van terreurorganisatie Islamitische Staat.

Eerdere schendingen

Rebellengroepen verwierpen de deal en zeiden Iran nooit te zullen erkennen als toezichthouder op welk plan voor een staakt-het-vuren dan ook. De woordvoerder van de militie Jaish al-Nasr, zei eerder dat Rusland "louter politieke spelletjes speelt" en "verklaringen uitgeeft". Rasheed gelooft niet dat de Syrische en Russische straaljagers stoppen met bombarderen in de gebieden met opstandelingen die het vertrek van de regering-Assad nastreven.

"Het is niet de eerste keer", zei Rasheed, verwijzend naar eerdere schendingen van een bestand. "Zolang gevechtsvliegtuigen bommen gooien op burgers is er geen enkel teken van een wapenstilstand. Pas als ze stoppen, kunnen we werken aan een politieke oplossing."