Manchester United boekt uitzege bij Celta in halve finale Europa League

Het doelpunt van Rashford viel in de 67e minuut. Bij Manchester United, dat volgende week donderdag de return speelt op het eigen Old Trafford, deed Daley Blind de hele wedstrijd mee.

De winnaar van de dubbele ontmoeting tussen Celta de Vigo en Manchester United neemt het in de finale op tegen Ajax of Olympique Lyon. De Amsterdammers reizen volgende week met een 4-1 voorsprong op zak naar Frankrijk.

De eindstrijd is op woensdag 24 mei in het Zweedse Solna.

Opdracht

Celta en United maakten er niet zo'n spectaculair duel van als Ajax en Lyon een dag eerder in de Arena. Zonder tot groots spel te komen heerste nummer vijf van de Premier League in de meeste delen van de ontmoeting. Het voldeed ogenschijnlijk moeiteloos aan de eerste opdracht, zo weinig mogelijk weggeven.

Celta kon in het eigen, niet al te grote huis (26.000 toeschouwers) amper tot een offensief komen. Toen de tijd er rijp voor was sloegen de Engelsen vervolgens toe.

De thuisploeg, voor het eerst in de halve finale van een Europees toernooi, kreeg in Estadio Balaidos nog wel de eerste kans van de wedstrijd. De Deen Daniel Wass raakte de bal in de elfde minuut echter totaal verkeerd en kopte daarom voorlangs.

Toch was het Manchester United dat met een voorsprong de rust in had moeten gaan. Henrikh Mkhitaryan werd na ruim een halfuur spelen diep gestuurd door Paul Pogba en kreeg een vrije schietkans, maar stuitte op de benen van doelman Sergio Alvarez.

Vier minuten later was ook Jesse Lingard dicht bij de 0-1. De aanvaller schoot na een snelle uitbraak van United veel te slap in.

Rashford

In de tweede helft zorgde Celta, met oud-Feyenoord John Guidetti in de basis, opnieuw voor het eerste gevaar. Doelman Sergio Romero (oud-AZ) tikte met moeite een inzet van Sisto over zijn doel.

Het duel werd uiteindelijk beslist uit een standaardsituatie. Rashford krulde een vrije trap schitterend binnen. Celta, de nummer elf van de Primera Division, zette daarna nog wel aan, maar de nummer vijf van Engeland hield simpel stand.