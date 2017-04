'Noord-Korea test weer ballistische raket'

Dit bericht wordt aangevuld.

Dat meldt het Zuid-Koreaanse staatspersbureau Yonhap, op basis van militaire bronnen. Verdere details over de raketlancering zijn niet bekendgemaakt.

Het Amerikaanse persbureau Reuters meldt dat uit eerste indicaties van Amerikaanse autoriteiten blijkt dat de rakettest niet is geslaagd. Volgens CNN is de test mislukt en landde de raket in de Japanse Zee.

Sancties

Het nieuws komt nadat China dreigde met het opleggen van sancties als Pyongyang doorgaat met testen. Dat heeft China vrijdag aan de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Rex Tillerson laten weten.

Tillerson gaf donderdag op Fox News aan dat China bereid is tot het opleggen van sancties, maar zei niet om welke sancties het zou kunnen gaan. Het Aziatische land hanteert sinds februari al een importverbod op Noord-Koreaanse steenkool, maar riep eerder alle partijen steevast op om met elkaar in dialoog te blijven.

Noord-Korea voerde de afgelopen maanden ook verschillende rakettesten uit. De lanceringen baren de landen rondom het communistische Noord-Korea zorgen.

Raketafweersysteem

China is daarentegen niet te spreken over de komst van het raketafweersysteem THAAD. Het leger van de Verenigde Staten is woensdag begonnen met de verdere installatie hiervan. Op een geplande locatie in het zuiden van Zuid-Korea worden nieuwe onderdelen van het raketschild, dat het land moet beschermen tegen Noord-Korea, gereedgemaakt voor gebruik.

Het raketafweersysteem moet tegen het einde van dit jaar volledig operationeel zijn, aldus het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie in een verklaring. Volgens Peking is het raketschild een bedreiging voor de Chinese staatsveiligheid.