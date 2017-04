Zeker tot donderdag geen treinen op traject Eindhoven-Venlo

Een botsing tussen een goederentrein en graafmachine bij Deurne (Noord-Brabant) heeft maandag zo veel schade veroorzaakt op het spoor dat het herstel tot zeker donderdag 5.00 uur duurt. Dat heeft Prorail bekendgemaakt.

Door de werkzaamheden rijden er geen rechtstreekse treinen tussen Eindhoven en Venlo. Reizigers kunnen via Roermond reizen of de bus pakken die NS tussen Deurne en Horst-Sevenum laat rijden. De extra reistijd bedraagt minimaal een half uur.

Prorail verwacht dat reizigers vanaf donderdagochtend 27 april vanaf het begin van de dienstregeling weer met de trein kunnen reizen bij Deurne. "Het blijft wel een race tegen de klok, waarbij er weinig ruimte is voor eventuele tegenvallers", zegt een woordvoerder van Prorail.

Bovenleidingsportalen

De schade is aanzienlijk groter dan in eerste instantie leek. Dat bleek maandagavond nadat de goederentrein was weggesleept en Prorail de schade aan de sporen definitief kon opnemen. Niet drie maar zes bovenleidingsportalen moeten worden vervangen.

"Daarnaast moeten we honderden meters bovenleiding vervangen, evenals het spoorgrind dat over 150 meter is vervuild met olie en diesel", stelt de zegsman. Ook de overweginstallatie moet grotendeels vervangen worden.

De werkzaamheden beginnen in de nacht van maandag op dinsdag.