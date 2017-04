'Hoofdverdachte vergismoord dj Djordy eerder al verdacht bij ripdeal'

Bij de ripdeal in 2009 vielen twee doden en twee gewonden, schrijft Het Parool.

R. zou toen enkele mannen naar een illegaal pension hebben gereden. Daar zou vervolgens een drugsdeal plaatsvinden met enkele Albanezen: cocaïne in ruil voor tienduizenden euro's.

Eenmaal binnen werd er echter direct op de Albanezen geschoten, twee personen kwamen daarbij meteen om het leven. De schutters wisten te ontkomen, maar R. werd door de politie aangehouden. Het Openbaar Ministerie zag R. toen ook als organisator van het misdrijf. Volgens de rechtbank was dat echter niet bewezen; R. kreeg vijftien maanden celstraft.

R. wordt volgens zijn advocaat nu weer ten onrechte aangewezen als brein achter de aanslag op Latumahina. "Ik denk dat ze de verkeerde hebben gearresteerd en nog wel als vermeende leider ook. Tot nu toe zwijgt mijn cliënt, maar uiteindelijk zal hij zijn verhaal doen en zal blijken dat hij hiermee niets te maken heeft", aldus de advocaat tegen Het Parool.

Doelwit

De 31-jarige Latumahina werd op 8 oktober onder vuur genomen in zijn auto in een parkeergarage aan het Koningin Wilhelminaplein in Amsterdam-West. Hij stierf ter plekke. Zij vriendin raakte zwaargewond. Hun tweejarige dochtertje zat achterin en bleef ongedeerd.

De politie gaat ervan uit dat sprake is van een persoonsverwisseling. Het vermoedelijke doelwit woonde in hetzelfde appartementencomplex en reed in eenzelfde soort auto. Hij is inmiddels verhuisd.