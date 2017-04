Ajax treft Olympique Lyon in halve finales Europa League

De ploeg van trainer Peter Bosz speelt vooralsnog op donderdag 4 mei eerst thuis, een week later is de return in Lyon.

De gemeente Amsterdam heeft echter al aangegeven dat een wedstrijd op donderdagavond 4 mei geen optie is in verband met de Nationale Herdenking op de Dam. Het is daarom nog niet bekend wat de definitieve datum is van het eerste duel.

De andere halve finale in de Europa League gaat tussen Celta de Vigo en Manchester United.

Nummer vier

Ajax speelde vier keer eerder in Europees verband tegen Lyon, de huidige nummer vier van Frankrijk.

In het seizoen 2002/2003 wonnen de Amsterdammers thuis met 2-1 in de groepsfase van de Champions League. Het duel in Frankrijk eindigde toen in een 2-0 overwinning voor Ajax.

Ook in het seizoen 2011/2012 zaten Ajax en Lyon bij elkaar in de poule in de Champions League. Beide onderlinge duels eindigden toen in 0-0.

Ajax plaatste zich donderdag ten koste van Schalke 04 voor de laatste vier van de Europa League. De nummer twee van de Eredivisie verloor na verlenging met 3-2 van de Duitse ploeg, maar dat was genoeg na de 2-0 thuisoverwinning van een week eerder.

Besiktas

Olympique Lyon versloeg het Turkse Besiktas bij de laatste acht. De ploeg van trainer Bruno Genesio was donderdag na strafschoppen te sterk voor het team van aanvaller Ryan Babel. Lyon won thuis met 2-1, nadat de Fransen in Turkije met 2-1 onderuit gingen.

Memphis Depay verruilde Manchester United in de winterstop op huurbasis voor Olympique Lyon, maar de international is dit seizoen niet speelgerechtigd in de Europa League en kan dus niet in actie komen tegen Ajax.