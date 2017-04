Nederlandse basisscholen doen voor vijfde keer mee aan Koningsspelen

"Een gezamenlijk, actief en sportief Oranjefeest met als doel te laten zien dat samen goed ontbijten en actief bewegen belangrijk, maar vooral ook heel leuk zijn", meldt de website van de Koningsspelen.

De scholen beginnen de dag met een gezond Koningsontbijt gevolgd door de Koningssportdag. Het thema dit jaar is 'feest'. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima openen de spelen op basisschool De Vijfmaster in Veghel.

De eerste Koningsspelen waren in 2013, toen Willem-Alexander werd ingehuldigd als koning. Het evenement heeft altijd plaats op de laatste vrijdag voorafgaand aan Koningsdag (27 april). In 2018 is dat op 20 april. In 2019 wordt hiervan afgeweken in verband met Goede Vrijdag. De datum wordt later bekendgemaakt.

De organisatie van de Koningsspelen is in handen van de Cruyff Foundation en de Krajicek Foundation.

