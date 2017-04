Paasdagen worden kouder dan afgelopen kerstdagen

Het is daarmee de negende keer sinds 1901 dat Pasen in ons land kouder verloopt dan kerst, meldt Weeronline zondagochtend.

Bijzonder is wel dat het al de vierde keer is in zes jaar. In 2012, 2013 en vorig jaar gebeurde het ook.

Volgens het weerbureau ligt het niet zozeer aan de temperatuur met Pasen. Het zijn juist de kerstdagen die de laatste jaren telkens zo zacht verlopen. Het hoogtepunt in dat opzicht was kerst 2015, toen het over beide dagen gemiddeld 14,2 graden werd.

Koudste Pasen

De koudste Pasen sinds de officiële metingen in 1901 zijn begonnen, was in 1964. Toen kenden beide dagen een gemiddelde maximumtemperatuur van 4,2 graden.

Na Pasen daalt de temperatuur 's nachts waarschijnlijk tot beneden het vriespunt. In het binnenland vriest het dan licht, met temperaturen tussen min 1 en min 4 graden.

Aan de grond kan de temperatuur zelfs nog verder dalen, zo laten de voorspellingen van het weerbureau zien.

Bloesem beschermen

Weeronline raadt aan om zomerplanten goed af te dekken of om deze binnen te zetten. Fruittelers moeten ook maatregelen nemen om de bloesem te beschermen. Dat kan door water op de bloesem te sproeien, waardoor die een beschermend ijslaagje krijgt.

Vorst in de tweede helft van april is niet heel uitzonderlijk. Pas als het 'IJsheiligen' is geweest (11 tot en met 14 mei), neemt de kans op nachtvorst sterk af.