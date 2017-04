Van Avermaet wint ook Parijs-Roubaix, Langeveld derde

Van Avermaet bleef in de sprint van een kopgroep van vijf renners Zdenek Stybar voor. Sebastian Langeveld eindigde als derde, vóór Jasper Stuyven en Gianni Moscon.

Voor de olympisch kampioen betekende het al zijn vierde zege van dit seizoen. Hij won eerder Omloop Het Nieuwsblad, de E3 Harelbeke en Gent-Wevelgem.

Voor Van Avermaet is het de eerste keer in zijn carrière dat hij Parijs-Roubaix op zijn naam schrijft. Ook betekende het zijn eerste overwinning in een wielermonument voor de olympisch kampioen.

Van Avermaet is de opvolger van de Australiër Matthew Hayman, die zich zondag niet kon mengen in de strijd om de overwinning.

Ontsnapping

Na diverse mislukte ontsnappingen slaagden Jelle Wallays, Mickael Delage en Yannick Martinez er na zo’n honderd kilometer wel in om weg te rijden. Martinez kon het tempo van zijn medevluchters niet volgen en moest al snel afhaken.

Wallays en Delage kregen dertig kilometer later gezelschap van Stijn Vandenbergh. Het trio nam een maximale voorsprong van een minuut.

Op de eerste kasseistroken viel het peloton uiteen door meerdere valpartijen. Onder meer Niki Terpstra raakte hierdoor op achterstand. Even later kwam de Nederlander hard ten val en moest opgeven.

In het Bos van Wallers moest Vandenbergh Wallays laten gaan, maar de renner van Lotto Soudal zag even later Sylvain Chavanel aansluiten.

Sagan

Op 75 kilometer van de finish maakten Peter Sagan, Stuyven, Daniel Oss en Maciej Bodnar zich los van het uitgedunde peloton en rekenden Wallays en Chavanel in.

Sagan reed kort daarna lek en werd samen met Bodnar weer gegrepen door de achtervolgende groep. Stuyven en Oss bleven wel vooruit en namen ruim een halve minuut voorsprong.

Het duo kreeg even later vooraan gezelschap van Jurgen Roelandts, Dmitri Claeys en Gianni Moscon. Op 45 kilometer van de finish ging Sagan opnieuw in de aanval en kreeg Tom Boonen met zich mee.

De groep met favorieten bestond op dat moment nog uit tien renners, onder wie Sebastian Langeveld en Dylan van Baarle. Zij voegden zich op 40 kilometer van de meet bij de kopgroep, waaruit Oss opnieuw wegreed.

Langeveld, Van Avermaet, Stybar, Roelandts, Moscon en Stuyven gingen in de achtervolging en kwamen op 25 kilometer van de finish bij Oss.

Sagan werd getroffen door materiaalpech en kwam evenals Boonen op achterstand. In de kopgroep moesten Oss, Moscon, Roelandts en Stuyven één voor één lossen.

Op de wielerbaan van Roubaix voegden Stuyven en Moscon zich nog bij Van Avermaet, Stybar en Langeveld. Stybar ging de sprint van ver aan, maar Van Avermaet passeerde de Tsjech in de laatste meters.