Nederland komt met extra steun voor ontmijning Syrië

Dat maakte minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken dinsdag bekend in Londen. Hij was daar voor een speciale bijeenkomst georganiseerd door de Britse prins Harry.

De bijeenkomst in Londen was georganiseerd om te herdenken dat twintig jaar geleden in Canada een internationaal verdrag werd getekend over het gebruik, de productie en opslag van landmijnen. Het extra geld dat Nederland uittrekt moet worden gebruikt voor de training van lokale teams die mijnen opruimen.

Koenders noemt de teams "van levensbelang". "Pas als deze dodelijke rotzooi is opgeruimd kunnen mensen weer veilig terugkeren en hun leven opbouwen", aldus Koenders.

Nederland draagt per jaar al zo'n 20 miljoen euro bij aan ontmijning. Met dat geld wordt een bijdrage geleverd aan het opruimen van mijnen in onder andere in Afghanistan, Congo, Irak, Kosovo, Libanon, Somalië en Zuid-Soedan.