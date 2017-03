Tientallen doden bij overstromingen Peru

Autoriteiten stelden vrijdag dat in het regenseizoen in Peru tien keer zoveel buien zijn gevallen dan normaal. Het regenseizoen is in Peru ongeveer van december tot en met april.

Het land maakt zich op voor nog een maand van overstromingen. Het lokale 'El Niño' fenomeen, het opwarmen van het oppervlaktewater in de Grote Oceaan, zal naar verwachting langs de noordkust trekken tot het einde van april.

Vaak worden lokale 'El Niño's' bij Peru gevolgd door wereldwijde opwarming van oppervlaktewateren. Dat kan overstromingen en grote droogte veroorzaken in verschillende landen.

Noodsituatie

In de helft van het land is een noodsituatie uitgeroepen. Op die manier kunnen de noodzakelijke middelen met spoed naar de zwaarst getroffen gebieden worden gebracht.

Vooral in het Noorden van Peru is de nood hoog. In verschillende districten heeft de regen records gebroken, volgens de premier van het Zuid-Amerikaanse land.