Turks CDA-raadslid in Rotterdam stopt tijdelijk na bedreigingen

Volg de ontwikkelingen in ons liveblog

Dat bevestigt de CDA-fractie aan NU.nl na berichtgeving in het AD. In een schriftelijke verklaring meldt de politieke partij dat het stoppen van Yazir te maken heeft met de opgelopen spanningen binnen de Turkse gemeenschap in Rotterdam.

"De spanningen in Rotterdam als gevolg van de ontwikkelingen in Turkije hebben een dusdanige impact dat het voor Yazir niet mogelijk is om zijn taak als raadslid naar behoren uit te oefenen", aldus fractievoorzitter Sven de Langen.

De 42-jarige Yazir, die bekendstaat als Gülen-sympathisant, is al sinds de mislukte staatsgreep in Turkije vorig jaar het slachtoffer van bedreigingen. Fethullah Gülen, die nog steeds in ballingschap verblijft in de VS, wordt door de Turkse regering van Erdogan aangewezen als het brein achter de couppoging.

Volgens De Langen is Yazir wel van plan om zijn werkzaamheden te hervatten. "Turan is vastberaden om na een periode waarin vooral familie en gezin centraal staan, zijn politieke activiteiten onverminderd voort te zetten."

Spreekbuis

Yazir werd in de regeringsgezinde Turkse krant Daily Dabah met volledige naam en foto vermeld als een politicus die samenwerkt met "fascisten in Nederland, zoals Geert Wilders". In een eerder interview stelde Yazir dat hij in Turkije wordt beschouwd als een landverrader.

De politicus zou net als twee andere voormalig CDA-raadsleden de PVV-leider steunen omdat ze ook tegen Erdogan zijn. Yazir wil bij het AD niet verder reageren uit angst voor verdere escalatie. Hij wordt tijdelijk vervangen door burgerraadslid Christine Eskes.

De CDA-politicus stond eerder al op een openbare lijst van Nederlandse Gülenisten, die het Turkse staatspersbureau Anadolu Ajansi in augustus publiceerde. Op die lijst stonden organisaties en personen die verbonden waren aan de Gülen-beweging.

Onrust

De politieke spanningen tussen Nederland en Turkije zijn sinds zaterdag hoog opgelopen, toen Nederland een minister weigerde en een andere minister uitzette. Het terugsturen van de Turkse minister van Familiezaken leidde zaterdagavond tot rellen in Rotterdam en zondagtot onrust in Amsterdam.

Turkije uitte hierna ferme woorden richting Nederland. Erdogan noemde Nederland onder meer fascistisch en een Nazi-overblijfsel. Ook stelt hij dat ons land verantwoordelijk is voor de dood van achtduizend Bosniërs in Srebrenica. Premier Rutte noemde deze uitspraken "een walgelijke geschiedvervalsing".

De Turkse vertegenwoordigers wilden zich uitspreken voor een 'ja' voor het referendum dat in april wordt gehouden over de machtsuitbreiding van president Erdogan.