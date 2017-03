FvD maakt op basis van prognose entree in Kamer, VNL verdwijnt

Volg de verkiezingen in ons liveblog.

Dat blijkt uit de voorlopige uitslag van de verkiezingen.

Het Forum voor Democratie lijkt zelfs twee zetels te halen, wat betekent dat ook advocaat Theo Hiddema in de Kamer terechtkomt.

Lijsttrekker Thierry Baudet was vol enthousiasme. "We gaan vanaf nu elke week het land in, wij blijven doorgaan", zei de lijsttrekker van de nieuwkomer. "Vanavond hebben wij een bres geslagen in het partijkartel." Baudet verzet zich met zijn partij tegen wat hij zelf noemt de 'gevestigde orde’ in de Nederlandse politiek.

Jan Roos

De partij Voor Nederland, een afsplitsing van de PVV, heeft niet genoeg stemmen gekregen om in de Tweede Kamer te blijven. Louis Bontes en Joram van Klaveren vormden in 2014 hun eigen partij. Maar lijsttrekker Jan Roos wist niet genoeg kiezers te overtuigen om een zetel in het parlement te behouden.

Andere nieuwe partijen die in de peilingen zetels leken te behalen, zoals de Piraten Partij en Artikel 1 van Sylvana Simons, lijken op basis van de voorlopige uitslag de kiesdrempel niet te hebben gehaald.





Wil jij bij belangrijk nieuws over de verkiezingen een pushbericht ontvangen? Klik dan hieronder (in de NU.nl-app) op de filter 'Verkiezingsalert' en kies Mijn nieuws + pushbericht.