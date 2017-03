Gülen-aanhangers in Nederland bedreigd na berichtgeving Turkse krant

Dat meldt Trouw woensdag. Bekende Gülenisten in Nederland worden met naam en foto getoond in Sabah, een Turkse regeringskrant.

President Erdogan beschouwt de in ballingschap in Amerika levende prediker Fethullah Gülen als brein achter de mislukte regeringscoup van 15 juli.

Sabah noemt het Rotterdamse CDA-raadslid Turan Yazir de geestelijk leider van de Gülen-organisatie in Nederland. Ook het Zuid-Hollandse CDA-Statenlid Muzaffer Cetin, oud CDA-bestuurder in Rotterdam Alaattin Erdal en hoofdredacteur Mehmet Cerit van de Gülen-gezinde Zaman Vandaag worden genoemd in de Turkse krant.

Doodstraf

De berichten leidden tot reacties op sociale media. Zo wordt er geschreven dat, wanneer de Turkse grondwet na het komende referendum is gewijzigd, president Erdogan hopelijk spoedig de doodstraf invoert zodat de Gülen-aanhangers een "passende straf" krijgen.

De krant schrijft dat de Gülen-organisatie samen optrekt met "fascisten in Nederland". De Gülen-aanhangers staan afgebeeld voor een portret van Geert Wilders. Sabah vermoedt dat de Gülenisten de PVV steunen en de partij van Wilders al zeven jaar lang financieren.

Yazir noemt de beschuldigen "te bizar voor woorden" en "hele grote leugens". "Ik ben als lokale Rotterdamse politicus totaal niet in staat om onze Nederlandse regering over te halen een internationale diplomatieke rel te stichten. Bovendien is Wilders mijn politieke tegenpool", reageert het CDA-raadslid in Trouw.

Yazir was voorzitter van een stichting die gelieerd was aan Gülen. "Maar dat maakt je nog geen geestelijk leider, dat ben ik ook nooit geweest."

Aangifte

Erdal gaat aangifte doen van bedreigingen die hij ontving na de berichtgeven. Volgens de oud-CDA bestuurder in Rotterdam zijn er van de berichten niets waar. "Familie uit Turkije belde mij, nadat ze mij op televisie zagen, om te vragen of ik nog veilig ben", aldus Erdal.

Volgens Erdal worden Gülenisten al langer geïntimideerd. Nederlandse Gülen-aanhangers zagen hun namen vaker terug op Turkse websites. Een geestelijke uit Rotterdam staat op een lijst met gezochte 'terroristen' en er is een beloning van 400.000 euro voor degene die weet waar hij is.