Britse premier May wil geen Schots referendum over uittreding

Ze vindt de timing beroerd en is bang dat een nieuw referendum de onderhandelingen met de Europese Unie over een Brexit in gevaar brengt, schrijft The Times.

In het brexit-referendum in juni vorig jaar stemde een kleine meerderheid van de Britse bevolking voor uittreding uit de Europese Unie, maar was de meerderheid in Schotland en Noord-Ierland ervoor om in de EU te blijven. Volgens recente peilingen is de steun voor onafhankelijkheid in Schotland nu toegenomen.

De Schotse eerste minister Nicola Sturgeon wil daarom dat er eind 2018 of begin 2019 een nieuw referendum over onafhankelijkheid komt.

Harde Brexit

May stuurt aan op een "harde brexit", dat wil zeggen ook uittreding uit de Europese binnenmarkt en douane-unie. Schotland wil daarvoor een uitzondering.

Of er een nieuw onafhankelijkheidsreferendum komt beslist het Britse parlement in Londen. May heeft daar de steun van de meerderheid, maar zij riskeert een constitutionele crisis als zij de Schotten een nieuwe stemming onthoudt.