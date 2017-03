Koploper Feyenoord in eigen huis veel te sterk voor AZ

Nicolai Jörgensen was met drie doelpunten en twee assists de grote man aan de kant van Feyenoord. Jens Toornstra en Dirk Kuijt maakten de Rotterdamse vijfklapper compleet. Derrick Luckassen en Wout Weghorst deden nog wel iets terug namens AZ.

Door de eenvoudige zege vergroot Feyenoord het gat met runner-up Ajax tot zeven punten. De Amsterdammers komen later op zondag nog wel op eigen veld in actie tegen FC Twente.

Nummer drie PSV, dat zaterdag met 1-3 won van Go Ahead Eagles, moet acht punten goedmaken op Feyenoord. AZ is na 26 speelrondes terug te vinden op de zesde plaats.

Problemen

Feyenoord kende in aanloop naar de wedstrijd tegen AZ de nodige personele problemen. Zo moest trainer Giovanni van Bronkchorst het stellen zonder onder anderen Brad Jones, Terence Kongolo en Eljero Elia, waardoor Kenneth Vermeer, Miquel Nelom en Dirk Kuijt weer eens aan de aftrap mochten verschijnen.

Voor Vermeer betekende het zijn rentree na maandenlange afwezigheid. De 31-jarige doelman scheurde afgelopen zomer zijn achillespees en moest zich bij zijn terugkeer in de selectie tevreden stellen met een plek op de bank.

Vermeer kreeg tegen het zwakke AZ weinig te doen. De Alkmaarders doken weliswaar een paar keer gevaarlijk op voor het doel van de tegenstander, maar Vermeer hoefde zelden een serieuze redding te verrichten.

AZ-keeper Tim Krul had het wat dat betreft een stuk drukker en werd al in de twaalfde minuut voor de eerste keer gepasseerd. Na een slim passje van Rick Karsdorp gleed Jörgensen via de binnenkant van de paal de openingstreffer binnen: 1-0.

Feyenoord ging vervolgens vol op jacht naar de 2-0 en ook die liet niet lang op zich wachten. Nelom vond in de 21e minuut Jörgensen in het vijandelijke strafschopgebied en de Deense topscorer van de Eredivisie (achttien goals) legde de bal panklaar voor Toornstra, die Krul verschalkte met een hard schot in de korte hoek.

Slordig

Krul voorkwam in de 33e minuut wel de 3-0 door een poging van afstand van Steven Berghuis te keren. De rebound van dichtbij was dit keer niet besteed aan Jörgensen.

De comfortabele voorsprong zorgde er wel voor dat Feyenoord wat achterover ging leunen en erg slordig was als het een aanval probeerde op te zetten. Toch viel de 3-0 nog binnen het uur en wederom was er een belangrijke rol weggelegd voor Jörgensen. Hij gaf met zijn borst een perfecte steekbal op Kuijt, voor wie het ogenschijnlijk een koud kunstje was om de derde Rotterdamse treffer tegen de touwen te schieten.

Het duel was daarmee definitief gespeeld. Het luke AZ in de 63e minuut nog wel om de eretreffer op het scorebord te zetten. Vermeer bleef bij een hoge voorzet op zijn doellijn staan, waardoor Luckassen bij de tweede paal de 3-1 kon binnenkoppen.

Daarna was het echter weer de beurt aan Jörgensen. De aanvalsleider benutte tien minuten voor tijd eerst een door hem zelf versierde strafschop en was twee minuten later ook verantwoordelijk voor de 5-1 door na een fraaie pass van Toornstra Krul te omspelen en de bal tergend langzaam in het lege doel te schuiven.

Het slotakkoord was voor Weghorst. Toornstra ging de fout in bij een vrije trap, waarna de spits van AZ in de tegenstoot oog in oog met Vermeer kwam te staan en de sluitpost met een stiftje het nakijken gaf.

