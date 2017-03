'Partij Indiase premier Modi op koers voor verkiezingsoverwinning'

Het tellen van de stemmen is zaterdagochtend (Nederlandse tijd) begonnen.

De BBC meldt dat de peilingen ook een overwinning voor de BJP in de eveneens noordelijk gelegen deelstaat Uttarakhand voorspellen.

De grootste Indiase oppositiepartij, de Congrespartij, lijkt de verkiezingen in de deelstaten Punjab en Manipur te gaan winnen.

Modi leidde persoonlijk de verkiezingscampagne van zijn partij in Uttar Pradesh (UP), de Indiase deelstaat met de meeste inwoners: 222 miljoen. UP vaardigt met tachtig parlementariërs de meeste politici af naar het in totaal 545 zetels tellende Indiase parlement.

Het is een gevleugelde uitdrukking in de Indiase politiek dat de partij die UP beheerst, het hele land zal besturen.

Modernisering

Spil van de campagne van Modi waren zijn beloftes om groei en modernisering te bevorderen en corruptie te bestrijden. Die lijken goed te zijn aangeslagen in het verarmde Uttar Pradesh.

De premier verdedigde ook vurig zijn besluit van vorig jaar om bankbiljetten van 500 en 1000 rupees af te schaffen om corruptie en valsemunterij tegen te gaan. Daarmee verloor in één klap 86 procent van de Indiase valuta zijn waarde.

De zittende eerste minister van Uttar Pradesh, Akhilesh Yadav, is een verklaard tegenstander van de valuta-inname. Yadav vertelde kiezers tijdens zijn campagne dat Modi "geld uit hun zakken heeft gepakt" en bedrijven in de deelstaat schade heeft toegebracht.

Volgens analisten pakte die strategie verkeerd uit: de kansen van Yadav zouden sterk zijn afgenomen toen hij een verbond met de Congrespartij sloot en het beleid van de populaire Modi direct aanviel.