Ook campagneleider Fillon stapt op vanwege schandaal

Stefanini noemt twee redenen voor zijn opstappen. Hij ziet zich niet langer als de geschikte persoon om Fillons campagne te leiden, nadat die het advies van zijn campagneleider om zijn kandidatuur in te trekken had genegeerd. Daarnaast schreef Stefanini in zijn brief dat een overwinning voor Fillon allerminst zeker is.

Met het vertrek van Stefanini raakt Fillon opnieuw een medewerker kwijt. Eerder op vrijdag stapte zijn woordvoerder Thierry Solère op. Volgens de krant Libération hebben ongeveer zestig mensen inmiddels hun medewerking aan de campagne van Fillon beëindigd.

Huiszoeking

De kandidaat voor Les Républicains wordt ervan verdacht onder anderen zijn vrouw Penelope gedurende enkele jaren als parlementair medewerkster in dienst te hebben gehad terwijl ze niets uitvoerde maar wel goed werd betaald.

In het kader van het strafrechtelijk onderzoek deed de Franse politie donderdag in Parijs huiszoeking bij de voormalige premier. Hierbij werden meerdere documenten uit de woning meegenomen.