Commissie onderzoekt mogelijk contact van Trump-kamp met Rusland

Dat heeft de voorzitter van de Intelligence Committee Adam Schiff (Democraten) woensdag gezegd.

In de commissie zitten ook Republikeinen. Zij hebben ook ingestemd met het onderzoek dat antwoord moet geven op de vragen of Rusland actief contact heeft gehad met mensen uit het Trump-kamp voordat Trump president werd.

De New York Times schreef woensdag dat leden van de regering van Obama in de laatste dagen van zijn presidentschap informatie verspreidden om de contacten tussen Trump-leden en Rusland aan te tonen. Ook over de mogelijke Russische inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen lieten functionarissen bewijs achter voor toekomstige onderzoekscommissies.

Onder meer Nederland zou informatie aan de VS hebben verstrekt over ontmoetingen van Trump-leden met Russische vertegenwoordigers in Europese steden. Ook Groot-Brittannië gaf volgens de krant informatie aan Amerika. De New York Times brengt het stuk op basis van drie anonieme bronnen.

Jeff Sessions

De Washington Post schrijft woensdag dat minister van Justitie Jeff Sessions ook tweemaal contact had met de Russische ambassadeur in de VS. Dit heeft hij echter verzwegen toen hij werd genomineerd als minister, ook toen hem hiernaar werd gevraagd. Het lijkt erop dat dit mogelijk het volgende regeringslid van Trump is die in het nauw komt door contacten met Rusland.

Het zou onder meer gaan om een ontmoeting in september, toen hij nog senator van Alabama was. Sessions is als minister verantwoordelijk voor het onderzoek naar de inmenging van Rusland en de mogelijke contacten van vertrouwelingen van Trump met Russen. Hij ontkent tot nu toe dat er sprake kan zijn van mogelijke belangenverstrengeling.

Een woordvoerder van Sessions zegt tegen BuzzFeed dat hij vanuit een andere functie met de Russische ambassadeur sprak en niet als vertegenwoordiger van Trump.

Diskrediet

Trump heeft altijd ontkend dat leden van zijn campagne contact hebben gehad met Rusland. Ook het Kremlin ontkende de contacten voorafgaand aan de verkiezingen. Trump beschuldigt de regering van Obama ervan de verhalen over Rusland uit te vergroten om zijn regering in diskrediet te brengen.

De president beschuldigde bovendien media als CNN en New York Times, die de gelekte informatie van inlichtingendiensten oppakten, van het verspreiden van nepnieuws.

Flynn

In februari trad Michael Flynn af als Nationale veiligheidsadviseur, nadat hij in opspraak raakte door contacten met de Russische ambassadeur in de VS, voordat Trump president werd. Flynn was nog geen maand veiligheidsadviseur van de president.

Hij overlegde eind december met de Russische ambassadeur over de sancties van Amerika tegen Rusland, maar toen was Trump nog geen president.

Het is voor Amerikaanse burgers verboden met buitenlandse regeringen te onderhandelen namens de VS.