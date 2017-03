Tichelaar wil aanblijven als Drentse commissaris van de Koning

Tichelaar zei woensdagmiddag tijden het debat dat hij "aangeslagen maar niet verslagen" is en graag wil aanblijven. Hij zegt het bedrijf van zijn schoonzus alleen te hebben genoemd als "voorbeeld en suggestie" en bood daarvoor zijn verontschuldigingen aan. "Ik had nooit het bedrijf van mijn schoonzus moeten noemen nooit. Nooit. En ik had gelijk de juiste voorstelling van zaken moeten geven."

"Er werd tien maanden geklooid. Er gebeurde niks in Huize Tetrode. En toen heb ik gezegd: ik wil heel snel een schets op tafel. En toen - en dat had ik nooit moeten doen, nooit - toen heb ik drie namen van bedrijven genoemd."

De PvdA-politicus zei te hebben geconstateerd dat hij in de toekomst meer rekening moet houden met de zweem van belangenverstrengeling. "Ik wil leren van mijn fouten en me inzetten voor vertrouwen, maar dat kost tijd." Hij vroeg zijn collega's hem daarbij te helpen.

Tichelaar kwam afgelopen weekend in opspraak, nadat uit berichtgeving in Dagblad van het Noorden en de Volkskrant bleek dat hij het interieurbedrijf van zijn schoonzus Karin Klinkenberg had voorgedragen voor de herinrichtingadvies van Huize Tetrode, dat eigendom is van de provincie. Die opdracht was al aan een andere interieurontwerper gegeven door de nieuwe huurder van het pand, maar werd ingetrokken toen bleek dat het de taak van de provincie was.

'Achterkamertjes'

De meeste partijen in Provinciale Staten van Drenthe vroegen om meer toelichting van Tichelaar over de aanbesteding van een opdracht aan zijn schoonzus kreeg, voordat ze over zijn politieke lot besluiten.

D66-fractievoorzitter Marianne van der Tol zei: "De berichtgeving in de media is verwarrend. De ene dag heeft Tichelaar zich wel en de andere dag weer niet met de zaak bemoeid. Daar hebben we nog wel een paar vragen over."

Van der Tol vindt dat Tichelaar geen enkel gevoel heeft laten zien voor wat wel en wat niet kan. Haar partij verwacht dat hij verantwoordelijk neemt voor zijn handelen. "Een aura van vriendjespolitiek en achterkamertjes is dodelijk voor politici."

Ook de partij van het PvdA-kopstuk wil nadere uitleg van Tichelaar. Daarna kan de fractie pas besluiten of er voldoende vertrouwen in Tichelaar is, aldus fractievoorzitter Roele Goettsch, die de aanleiding voor het debat "zeer triest" noemde.

Alleen de oppositiepartijen SP en PVV maakten snel duidelijk dat ze het vertrouwen in Tichelaar zijn kwijtgeraakt en willen dat hij opstapt. SP-fractievoorzitter Wim Moinat zei: "Een incident is eenmalig. Een tweede keer is echt ernstig." Daarmee verwees hij naar een eerdere kwestie waarbij Tichelaar optrad ten behoeve van een familielid.

De PVV wil zelfs dat Tichelaar wordt ontslagen, zei fractievoorzitter Nico Uppelschoten.

Ontkenning

Afgelopen zaterdag ontkende Tichelaar nog dat hij zich met de aanbesteding had bemoeid, maar later gaf hij in een brief aan de Provinciale Staten toe betrokken te zijn geweest bij de toekenning van de opdracht aan zijn schoonzus. Hij ontkende opzet. "Pas later in het traject, bij het maken van de afspraken voor de eerste presentatie, werd ambtelijk duidelijk dat het om familie ging."

Uit een e-mail in handen van de kranten blijkt wat anders. De huisvestingscoördinator van de provincie schreef: "Onze CdK had intussen aan mijn collega gevraagd om wat te gaan doen en heeft interieuradviseur Karin Klinkenberg gevraagd te adviseren".

Zwager

In 2013 raakte Tichelaar al een keer in opspraak toen hij zich als bemiddelaar bemoeide met een conflict tussen zijn zwager en de gemeente Coevorden. Zijn zwager eiste toen 1,5 miljoen euro van de gemeente.

Tichelaar gaf later toe dat hij zich beter niet had kunnen mengen in het conflict maar dat hij "zuiver en integer" te werk was gegaan. Hij beloofde toen aan de Provinciale Staten zich niet meer te bemoeien met zaken waar mogelijk een familielid bij betrokken was.