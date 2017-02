Zeven planeten met kans op leven ontdekt

Ze staan in de zogeheten leefbare zone: niet te dichtbij en niet te ver weg, niet te warm en niet te koud, waardoor er vloeibaar water zou kunnen zijn. Bovendien zijn ze ongeveer even groot als de aarde en zeker zes van de planeten zijn rotsachtig, net als de aarde. De kans op buitenaards leven is op zo'n planeet het grootst.

De vondst staat woensdag in het belangrijke wetenschapsblad Nature. Daadwerkelijk bewijs voor leven is er niet gevonden en de wetenschappers zijn heel terughoudend, maar "dit stelsel is waarschijnlijk onze beste optie tot nu toe in de zoektocht naar buitenaards leven", zegt onderzoeker Brice-Olivier Demory.

De ster heet TRAPPIST-1. Hij staat in het sterrenbeeld Waterman op 39 lichtjaar afstand van de aarde. Voor ruimtebegrippen is dat om de hoek.

Ruimtetelescoop

Hij is bekeken met meerdere telescopen op aarde en met de ruimtetelescoop Spitzer. De planeten werden ontdekt doordat het licht van de ster iets dimde wanneer ze voorlangs trokken. Zo konden de wetenschappers ook hun omvang en samenstelling uitrekenen.

In de afgelopen jaren zijn bijna 3500 planeten buiten ons zonnestelsel ontdekt. Daarnaast zijn er bijna 4700 potentiële exoplaneten. Van al die planeten zitten 44 in de leefbare zone. Maar wetenschappers zijn pas net begonnen met zoeken en tellen. Het werkelijke aantal exoplaneten ligt waarschijnlijk veel hoger.

Alleen al in onze Melkweg zijn naar schatting honderden miljarden sterren, en er zijn honderden miljarden sterrenstelsels in het heelal. En waarschijnlijk hebben vrijwel al die sterren planeten om zich heen draaien.