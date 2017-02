Tientallen burgers gedood door militanten Congo

Lokale autoriteiten en activisten bevestigden dit zaterdag tegenover AFP. "Alle omgekomenen zijn Hutu's. Zaterdagmorgen hebben leden van de Mai-Mai Mazembe de onthoofdingen uitgevoerd", aldus een woordvoerder van de gouverneur van Noord-Kivu.

Een lokale activistengroep die de aanval verifieerde meldt dat 24 burgers zijn onthoofd en een vrouw in het hoofd is geschoten. "Het staat vast dat de aanval van de Mai-Mai Mazembe in het Hutu-dorp het etnische conflict in de regio verder laat escaleren."

Mai-Mai Mazembe is een militantengroepering met leden van de bevolkingsgroepen Nande, Hunde en Kobo. De rivaliserende militie Nyaturu vertegenwoordigen de Hutu-bevolking.

Spanningen

Het gebied in en om Kyaghala is overwegende Hutu. Nande, Hunde en Kobo zien Hutu's als buitenlanders. Steeds meer Hutu-boeren trekken noordwaarts vanwege de hoge landprijzen in het zuiden en onder druk van machtige landeigenaren in het zuiden van Congo.

Spanningen tussen de Nande en Hutu-gemeenschap zijn het laatste jaar steeds hoger opgelopen. Militantengroeperingen van beide zijden zijn in oorlog met elkaar. Een serie van aanvallen in het centrum van de provincie Noord-Kivu hebben vele levens gekost.

De provincie is, net als heel Congo, de laatste twee decennia verscheurd door conflicten.

Verkiezingen

De situatie in Congo is sterk verslechterd nadat president Joseph Kabila weigerde op te stappen na het aflopen van zijn mandaat. Daarnaast is er veel strijd tussen ethnische groeperingen en om de minerale bronnen die het land rijk is. Voor het einde van 2017 moeten er in Congo verkiezingen worden gehouden, Kabila mag daaraan niet meer deelnemen.