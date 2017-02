Defensieminister VS noemt NAVO 'van fundamenteel belang'

Mattis zei in Brussel dat de NAVO van "fundamenteel" belang blijft voor de VS en de hele trans-Atlantische gemeenschap. Hij voegde eraan toe dat het redelijk is om lidstaten te vragen evenredig bij te dragen aan de collectieve veiligheid. "Uiteindelijk verdedigen we samen de vrijheid."

De oud-generaal, die eerder voor de militaire alliantie werkte, noemde de NAVO zijn "tweede huis". Hij zei zich op te maken voor een "open conversatie". "Ik ben hier om te luisteren. We zullen opnieuw bewijzen dat de NAVO zich kan aanpassen aan veranderende omstandigheden."

Jeanine Hennis

Het lijkt defensieminister Jeanine Hennis een "prachtige ambitie" voor het volgende kabinet om structureel 2,5 miljard euro extra in de defensiebegroting te steken. "Maar dat is wel afhankelijk van de financiële mogelijkheden", zei ze woensdag in Brussel voor aanvang van overleg met haar NAVO-collega’s. "Maar er moet nu zo snel mogelijk fors geld erbij."

Nederland geeft nu minder dan 1,2 procent van het bruto binnenlands product uit aan defensie en dat zou in 2024 naar 2 procent moeten. Een eerste richtpunt is het Europese gemiddelde van ruim 1,4 procent, aldus Hennis, wat neerkomt op jaarlijks ruim 2,5 miljard euro. Voor 2 procent is 6 miljard nodig. "Maar dat is niet in beton gegoten."

De defensieministers overleggen woensdag met hun Amerikaanse collega James Mattis, die naar verwachting zal vragen de uitgaven sneller te verhogen. Hennis verwacht niet dat hij gaat "uithalen". "De Amerikanen hebben zeker een punt als ze zeggen dat Europese landen meer moeten bijdragen. Dat onderstreep ik al jaren."