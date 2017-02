May wil afspraken over rechten EU-burgers in Verenigd Koninkrijk

De afspraken zijn in het belang van beide partijen, beklemtoonde May maandag in het Britse parlement. Burgers uit de EU hebben in principe het recht zich in een ander land van de unie te vestigen om daar te werken en te wonen.

De conservatieve regering van May wil dat sinds het referendum over EU-lidmaatschap in juni gaan veranderen en buitenlanders, ook uit de EU, gaan weren.

Het is nog steeds volstrekt onduidelijk hoe of wanneer het Verenigd Koninkrijk, dat in 1973 lid van de Europese Gemeenschap werd, de unie verlaat.

Brexit

Onduidelijk is ook wat de positie is van 'buitenlandse Europeanen' die al een bestaan in Groot-Brittannië hebben opgebouwd. Deze groep zou uit 3 miljoen mensen bestaan.

May weigert tot dusver deze groep een toezegging te doen. Ze wil wel snel onderhandelen met Brussel en dan ook de rechten van de circa een miljoen Britten waarborgen die in de rest van de EU, buiten het Verenigd Koninkrijk, wonen.