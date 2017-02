New England Patriots winnen in verlenging Super Bowl

De hele wedstrijd lagen de Atlanta Falcons, met quarterback Matt Ryan, voor. In de eerste helft kwam de ploeg op voorsprong door drie touchdowns. Bij aanvang van de halftime show was de tussenstand 21-3.

In de laatste helft stonden de Falcons ruim voor met 28-3, maar de pot werd nog spannend toen de Patriots in de laatste dertien minuten 25 punten wisten te scoren en zo weer gelijkmaakten. Hierdoor was voor de eerste keer in de geschiedenis van de NFL een verlenging nodig tijdens een Super Bowl.

De New England Patriots trapten de verlenging af en wisten door middel van een touchdown van James White de score te zetten op 28-34. Het is de vijfde keer dat de ploeg de Super Bowl wint.

Quarterback Tom Brady wist met de overwinning het record van Charles Haley, de enige speler die de finale van de NFL vijf keer won, te evenaren. Brady is één van de beste spelers in de NFL en werd na de finale uitgeroepen tot meest waardevolle speler.

President Trump, die eerder op de avond zei te juichen voor de Patriots, feliciteerde de ploeg op Twitter. "Wat een geweldige comeback. Tom Brady, Bob Kraft en Coach B zijn echte winnaars. Wow!"

Teleurstelling

De Atlanta Falcons konden door het winnen van de Super Bowl een primeur beleven. De ploeg uit Atlanta speelt al sinds 1966 in de NFL, maar stond pas één keer eerder in de Super Bowl. Achttien jaar geleden was Denver Broncos - met de Nederlander Harald Hasselbach in de gelederen - met 34-19 te sterk.

Met gemiddeld 33,8 punten per wedstrijd waren de Falcons met hoofdcoach Dan Quinn met afstand het meest productief in het reguliere seizoen.

De wedstrijd werd gespeeld in het Houston's NRG Stadium, dat plaats biedt aan 73.000 mensen.

Lady Gaga

Lady Gaga, die vorig jaar nog het volkslied zong, mocht dit jaar de prestigieuze halftime-show invullen. Veel bekende zangers, waaronder Michael Jackson, Paul McCartney, Bruno Mars en Beyoncé gingen haar voor.

De 30-jarige gaf een spectaculaire show waarin ze haar grote hits als medley voorbij liet komen, zoals Pokerface, Paparazzi, Telephone, Bad Romance en Born This Way. Gaga kwam vanuit het dak het veld op. Ze speelde ook materiaal van haar nieuwste album Joanne. In tegenstelling tot andere halftime shows, nodigde Gaga geen gastartiesten uit.

Show

De 92-jarige voormalig president George H.W. Bush was eregast bij de Super Bowl en mocht de toss doen. Countryzanger Luke Bryan zong voorafgaand aan de wedstrijd het Amerikaanse volkslied The Star-Spangled Banner.

Bij het evenement waren veel bekende Amerikanen aanwezig, onder wie Fergie, Usher, Snoop Dogg, Cee-Lo Green en Busta Rhymes. Ook vice-president Mike Pence zat tussen het publiek in Houston.

De Super Bowl is een van de grootste televisie-evenementen in de Verenigde Staten. Het spektakel werd vorig jaar rechtstreeks uitgezonden in meer dan 170 landen. Bedrijven betalen miljoenen dollars om hun, vaak bijzondere, commercials uit te zenden bij de Super Bowl. Het evenement levert naar verluidt 350 miljoen dollar op voor de lokale economie.