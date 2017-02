Twintig mensen vervolgd voor bedreiging Sylvana Simons

In december meldde het OM dat er 'minimaal tien' mensen vervolgd zouden worden, maar het precieze aantal was toen nog niet bekend.

Simons kreeg een golf van beledigingen en bedreigingen over zich heen na haar kandidaatstelling voor de politieke partij Denk in mei vorig jaar. In december vertrok Simons bij Denk, om een eigen partij te beginnen. Met Artikel 1, vernoemd naar het grondwetsartikel over gelijkheid, doet de 46-jarige Simons mee aan de komende Tweede Kamerverkiezingen.

Niet alle verdachten hoeven voor de rechter te verschijnen, maar in sommige gevallen wordt gekeken naar andere manieren om de zaak af te ronden, zoals een geldboete.

Simons zei eind mei aangifte te gaan doen tegen "de stortvloed aan racistische, seksistische en discriminatoire reacties". Het OM kondigde vóór die aangifte al aan de uitspraken te onderzoeken.

Videoclip

De oud-presentatrice heeft vaker te maken gehad met racistische reacties. In november verscheen een clip online bij het carnavalsnummer Oh Sylvana. Simons wordt in de clip afgebeeld als Zwarte Piet en als naakte Afrikaanse vrouw. Ook is haar hoofd geplakt in beelden die duidelijk verwijzen naar de lynchpartijen van de Ku Klux Klan.

"Daar hebben we vrij snel een verdachte bij gevonden en die gaan wij vervolgen", vertelde hoofdofficier Theo Hofstee in De Ochtend. "En dan vervolgen wij tegelijkertijd op dezelfde dagen een aantal mensen die haar via social media hebben bedreigd, beledigd of gediscrimineerd." Na de clip besloot de NCTV 'zichtbare en onzichtbare' maatregelen te nemen om Simons te beschermen.

Johan Derksen

Voetbalanalist Johan Derksen maakte in een uitzending van het programma Voetbal Inside tijdens een discussie over Zwarte Piet een opmerking over Simons. Zender RTL kondigde aan alleen nog maar roetveegpieten te tonen en Derksen stelde: "Het enige nadeel van het besluit is dat hysterisch juffertje Simons nu trots als een aapje door het land rent."

Naar aanleiding van die uitspraak maakte 3FM-DJ Giel Beelen in zijn ochtendshow ook een opmerking over Simons. Hij laat geluiden van een aap horen en voegt daar aan toe "rustig, Sylvana". Op Twitter en Facebook barstte een storm van kritiek los. In zijn volgende uitzending zei Beelen de opmerking te betreuren.