'VS legt Iran nieuwe sancties op om lancering ballistische raket'

De sancties, die mogelijk vrijdag al worden opgelegd, zullen niet in strijd zijn met het nucleaire akkoord met Iran.

Eerder liet het Witte Huis al weten dat Iran 'onder verscherpt toezicht' komt te staan als gevolg van de test. De lancering is volgens de Amerikanen in strijd met de uitspraak van de VN Veiligheidsraad die Iran tests verbiedt met raketten die kernwapens kunnen dragen.

Een anonieme bron meldt Reuters dat meerdere Iraanse 'entiteiten' sancties opgelegd krijgen. Volgens de bron zitten de sancties al enige tijd in de pijplijn, maar heeft de rakettest de Amerikaanse president Donald Trump ertoe doen besluiten om de sancties daadwerkelijk op te leggen.

Trump zei donderdag dat "niets uitgesloten is" toen hem gevraagd werd of hij militaire opties zou overwegen als reactie op de lancering. Hij zei ook dat de Republikeinen in het Congres hem steunen als het gaat om nieuwe sancties tegen het land.

Veiligheidsadviseur Michael Flynn sprak woensdag van 'destabiliserende activiteiten' door de Iraniërs. Paul Ryan, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden zei dat de VS moet stoppen om Iran steeds te sussen.

Obama

De Iraanse raket werd zondag gelanceerd vanaf Semnan, op ongeveer 200 kilometer van de hoofdstad Teheran. De raket zou ongeveer duizend kilometer hebben gevlogen en explodeerde toen.

Onder Obama zijn de banden met Iran aangehaald. Zo werden Amerikaanse sancties tegen het land opgeheven in ruil voor beteugeling van de Iraanse kernactiviteiten. President Trump is tegen het akkoord dat Obama sloot met Iran en wil de deal terugdraaien.

Iran is een van de zeven landen die onder het door Trump ingestelde inreisverbod vallen.

Russische agressie

De nieuwe Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties heeft het ''agressieve'' optreden van Rusland in Oekraïne krachtig veroordeeld. Ambassadeur Nikki Haley deed dat donderdag in haar eerste optreden voor de Veiligheidsraad.

''Ik vind het jammer dat ik bij mijn eerste optreden hier de agressieve daden van Rusland moet veroordelen'', zei Haley. ''Het zou niet mogen gebeuren, of zo moeten zijn. Wij willen echt onze betrekkingen met Rusland verbeteren. Echter, de vreselijke situatie in het oosten van Oekraïne is er een die een duidelijke en krachtige veroordeling van de Russische acties vereist.''

In het oosten van Oekraïne is de strijd tussen het Oekraïense leger en pro-Russische separatisten de laatste tijd verhevigd. De Russische president Poetin zei donderdag dat de regering in Kiev het conflict opstookt om te proberen de nieuwe Amerikaanse regering aan haar kant te krijgen.