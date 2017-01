Britse acteur John Hurt (77) overleden

Dat melden verschillende Britse media.

Hurt was bekend van zijn rollen in The Elephant Man, de Harry Potter-films en Midnight Express. Voor die laatste film, over een Amerikaanse twintiger die vanwege drugssmokkel gevangen zit in een Turkse gevagenis, won hij een Golden Globe. Ook speelde hij een iconische rol in de film Alien; hij was het bemanningslid dat als eerste wordt belaagd door het buitenaardse wezen.

De Britse acteur kreeg in 2015 te horen dat hij alvleesklierkanker had maar zei later dat hij volledig hersteld was van de ziekte.

Prijzen

In zijn filmcarrière, die zich uitspreidde over zes decennia, is hij tweemaal genomineerd voor een Oscar. Voor zijn rol in Midnight Express (1978) en The Elephant Man (1980). Naast een Golden Globe won hij ook meerdere BAFTA Awards, waaronder een prijs voor zijn gehele ouvre.

Hurt speelde in Alien, V for Vendetta en nam de rol op zich van Olivander in de Harry Potter-series. In 2015 werd hij geridderd door de koningin.

De Britse acteur is het komende jaar nog in de bioscopen te zien in een aantal films. Half februari gaat Jackie in de premiere, die de week na de moord op John F. Kennedy reconstrueert door de ogen van zijn vrouw Jackie. Hurt speelt in de film een priester.

Zware stem

De acteur was zelf zoon van een priester in het Engelse graafschap Derbyshire. Op de middelbare school werd Hurt gezegd dat hij nooit zou slagen als acteur. Toch ging de jongen naar de Toneelschool in Londen; hij betaalde de opleiding mede door foto's te maken en te verkopen. In de eerste jaren viel Hurt zo op dat hij een beurs kreeg.

De acteur viel vooral op door zijn zware, markante stem, waarmee hij ook regelmatig tekenfilms insprak. Zo was hij te horen als held Hazel in de klassieker Watership Down en als de schurk de Hoornkoning in de DIsney-film Taran en de Toverketel. Ook was Hurt de verteller van de twee films Dogville en Manderlay van Lars von Trier.