May wil dat Verenigde Staten en Verenigd Koninkrijk handen ineen slaan

Tegenover leden van de Republikeinse partij stelde May dat de dagen voorbij zijn dat landen niet binnengevallen kunnen worden om “de wereld naar ons eigen beeld te veranderen”.

De premier van Groot Brittannië is op bezoek in de VS om met Donald Trump te praten over zijn buitenlandbeleid. Ze is de eerste wereldleider die in Washington praat met Trump. Mays uitspraken doen vermoeden dat er een verschuiving aankomt in het buitenlandbeleid van Groot Brittannië.

May vindt dat beide landen samen moeten optrekken om nieuwe uitdagingen aan te gaan, zoals opkomende economieën in Azië waardoor mensen volgens haar bang zijn dat die het Westen gaan overschaduwen. Ook sprak ze over de dreiging van extremisme en de rol van Rusland.

NAVO

May drong er bij Trump wel op aan om zich niet af te keren van internationale organisaties als de Verenigde Naties en de NAVO.

De Amerikaanse president Donald Trump noemde de NAVO eerder nog achterhaald omdat de organisatie volgens hem geen bescherming biedt tegen terroristische aanvallen.

Trump zei in een interview met de New York Times bovendien dat lidstaten van de NAVO te weinig betalen en dat het grootste deel wordt gefinancierd door de VS. Hij noemde dat oneerlijk.

Volgens May is er ook behoefte aan hervorming.