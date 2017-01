Schaatsbond waarschuwt voor schaatsen op meren en sloten

''Schaatsen op open water is echt nog te gevaarlijk'', zegt Ramon Kuipers, coördinator natuurijs bij de KNSB. Kuipers adviseert schaatsliefhebbers om te kijken naar de ijsclubs die hun baan open hebben en daar te gaan schaatsen.

Volgens de bond proberen vooral mensen in het Noorden en Noord-Oosten van het land of ze het bevroren water al op kunnen. ''Daar is de meeste activiteit. Gelukkig hebben nog geen berichten binnen gekregen over ernstige ongelukken, maar we adviseren mensen om voorzichtig te zijn en naar clubs te gaan.''

Op veel plekken zijn er ijsbanen geopend.