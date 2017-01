Zesvoudig winnaar Djokovic onderuit in tweede ronde Australian Open

De Uzbeek, die 117e staat op de wereldranglijst, was in vijf sets te sterk voor Djokovic: 7-6 (8), 5-7, 2-6, 7-6 (5) en 6-4. De partij in de Rod Laver Arena duurde 4 uur en 43 minuten.

Het is voor het eerst sinds 2006 dat Djokovic niet voorbij de tweede ronde komt in Melbourne. De 30-jarige Istomin kwam nooit verder dan de derde ronde.

Djokovic won de Australian Open in 2008, 2011, 2012, 2013, 2015 en 2016 en was ook dit jaar de favoriet voor de eindzege, al moest hij eind vorig jaar al de nummer één-positie op de wereldranglijst afstaan aan Andy Murray.

Kramp

Istomin kon direct na afloop amper geloven dat hij Djokovic verslagen had. "Ik heb mezelf verbaasd", zei hij. "Ik wist niet eens of ik de wedstrijd kon uitspelen, omdat ik in de derde set al kramp had. Maar het is dus de grootste overwinning uit mijn loopbaan geworden."

De Uzbeek, maakte het Djokovic vanaf het begin moeilijk. Hij dwong in de eerste set een tiebreak af, maar daarin leek de 29-jarige Serviër orde op zaken te stellen. Djokovic verspeelde echter een 4-1 voorsprong.

In de tweede set overleefde Djokovic op 5-4 twee setpoints, waarna hij door drie games op rij te winnen de set pakte. Toen hij vervolgens de derde set eenvoudig naar zich toe trok leek de mondiale nummer twee op weg naar de zege.

In vierde set herpakte Istomin zich. Hij dwong opnieuw een tiebreak af en sloeg daarin op zijn derde setpoint toe, waardoor er een vijfde set kwam.

In die vijfde set brak Istomin Djokovic op 2-2. Die klap kwam de titelverdediger niet meer te boven. Istomin serveerde uitstekend en gaf de sensationele zege niet meer uit handen.