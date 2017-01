Drie verdachten na huiszoekingen Brussel weer vrijgelaten

De politie heeft zaterdagavond vier huiszoekeingen gedaan in de Belgische hoofdstad. Er werd gezocht naar wapens en explosieven, maar er werd niets gevonden.

In de avond zijn alleen de drie verdachten opgepakt die zondag weer zijn vrijgelaten. Het drietal is op een politiebureau verhoord.

De politie kwam onder meer in actie in de Delaunoystraat in Sint-Jans-Molenbeek, waar ook een legertruck met militairen paraat zou hebben gestaan. Ook werd een helikopter ingezet en klommen agenten met ladders op daken.

In de Delaunoystraat werden ook vorig jaar al huizen doorzocht. Toen waren de autoriteiten op zoek naar de terreurverdachte Salah Abdeslam. Hij werd later opgepakt in de Vier-windenstraat, vlakbij de plek waar zaterdagavond huiszoeking is gedaan.