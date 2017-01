Grote brand in loods met auto's in Brabantse Alphen

De brandweer was met vier wagens waaronder een hoogwerker ter plaatse en waarschuwde voor flinke rookontwikkeling. Voor iemand die rook had ingeademd is een ambulance opgeroepen, liet de veiligheidsregio weten.

Volgens een woordvoerster heeft de eigenaar nog een aantal wagens uit het brandende pand gered, waaronder een oude Ford en een Dodge.

De loods staat buiten het dorp. Twee gasflessen die in de loods stonden zijn ontploft. De brandweer liet weten dat twee 'vuurballen' door het dak schoten.

Volgens de woordvoerster stonden in de loods oldtimers van meerdere eigenaars. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.