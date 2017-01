Geen vervolging meer voor dakdrama stadion FC Twente

Het gerechtshof in Arnhem heeft besloten dat de zaak tegen de twee geëindigd is.

De twee mannen stapten in 2015 naar de rechter, omdat ze de druk van een dreigend proces niet langer konden verdragen. De rechtbank gaf hen gelijk, maar het OM wilde de vervolging doorzetten en ging in beroep.

Volgens het hof heeft het OM niet duidelijk gemaakt waarom de twee mannen zouden moeten wachten op de uitkomst van onderhandelingen met bedrijven die destijds bij het drama waren betrokken. Mogelijk gaat het OM een schikking treffen met deze bedrijven.

Bouwfouten

Het is ook mogelijk dat er alsnog een rechtszaak komt, zei het OM dinsdag. Onderzoek van onder andere de Onderzoeksraad voor Veiligheid toonde eerder aan dat er bouwfouten zijn gemaakt, waardoor het dak kon instorten. Zo deugde de ondersteuning van het dak niet.

Onverwacht snel

De uitspraak van het hof is onverwacht snel, want maandag was het hof nog van plan om pas over een maand een beslissing te nemen. Het hof was al sinds vorig najaar met de zaak bezig.

Het dak van de Grolsch Veste stortte in 2011 in. Daarbij kwamen twee mensen om het leven. Negen anderen raakten gewond. In 2014 besloot het OM om personen en bedrijven voor het drama te gaan vervolgen.