Hoogezand-Sappemeer rouwt na auto-ongeluk met drie jonge slachtoffers

Dat liet het college zondag op de website van de gemeente weten. Het bestuur zegt mee te leven met de nabestaanden.

Het ongeluk gebeurde zaterdagavond op de Bornholmstraat in Groningen. De slachtoffers zaten in een auto die door nog onbekende oorzaak van de weg raakte en in de sloot belandde.

Twee jongens van achttien en negentien jaar uit Sappemeer en een 21-jarige man uit Hoogezand kwamen om. De 19-jarige bestuurder uit Westerbroek raakte gewond.

Voetbalclub

Bij voetbalvereniging HS'88 waar twee van drie omgekomen jongeren sportten, is de verslagenheid groot. "De club stelt zondag vanaf 16.00 uur de kantine open om alle betrokkenen de gelegenheid te geven samen te komen, het condoleanceregister te kunnen tekenen en stil te staan bij dit enorme verlies", aldus HS'88 op de website.

De bestuurder ligt met onbekend letsel in het Martiniziekenhuis in Groningen. De politie doet een onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Er waren geen andere voertuigen bij het incident betrokken.

Geen straatrace

De politie heeft geen enkele aanwijzing dat de jongens in de auto mee deden aan een straatrace. Die geruchten, die op sociale media de ronde deden, drukt een woordvoerder op RTV Noord de kop in.

Op het industrieterrein aan de Bornholmstraat werden in het verleden met regelmaat illegale straatraces georganiseerd. Het is ook niet duidelijk of de auto te hard reed.

De politie roept getuigen op zich te melden.