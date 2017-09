Frank Masmeijer had altijd al interesse in 'foute figuren'

''Ik ben altijd wel geïnteresseerd geweest in foute figuren. Ik denk dat mijn bovengemiddelde interesse in dat soort mensen er ook voor heeft gezorgd dat ik bij heel het drugsproject betrokken ben geraakt'', zegt de oud-presentator in in zijn biografie Frank en Vrij, die deze week uitkomt en waar het AD maandag uit citeert.

Ook valt er te lezen dat Masmeijer hoopt dat het boek zijn imago oppoetst. ''Er is geen reëel beeld van mij'', vindt hij. "Ik word neergezet als een maffiabaas, een gebruiker en weet ik niet allemaal, maar ik heb alleen maar mensen bij elkaar gebracht'', aldus de oud-presentator.

Masmeijer laat in het boek ook weten dat hij "heel naïef" is geweest. "En als ik dan in RTL Boulevard of Shownieuws kom, pakken ze eerst de schaar om er een en ander uit te knippen."