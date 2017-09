Katie Price bang voor mentale inzinking na zware tijd

"Ik weet niet wat ik aan het doen ben of wat ik voel", vertelt Price aan The Sun. "Dit is geen normale situatie. Het is erg stressvol om zoveel mee te maken in zo'n korte tijd.

Price kreeg al het slechte nieuws vorige maand binnen een paar dagen over zich heen. "Ik ben bang dat ik wakker word en een soort inzinking krijg. Dat alles mij teveel wordt."

Price, die een scheiding wil aanvragen van haar man Kieran Hayler, zegt niet te weten bij wie ze terecht kan voor steun. "Mijn man zou diegene moeten zijn, maar hij heeft mij bedrogen. Naast mijn directe familieleden vertrouw ik maar weinig mensen.''