Mindy Kaling in verwachting van een meisje

US Weekly meldt dat Kalings collega's uit haar serie The Mindy Project enthousiast reageerden op het nieuws.

"We zijn zo blij voor haar", zegt acteur Ed Weeks. "De show begon als een eerbetoon aan haar moeder, die vlak voor het eerste seizoen overleed, en eindigt wanneer Mindy zelf moeder wordt van een dochter." Het zesde en laatste seizoen van The Mindy Project wordt in Amerika vanaf 12 september uitgezonden via de streamingsdienst Hulu.

"Toen ze dit met ons deelde, moesten we allemaal huilen", aldus Weeks. Hij vertelt dat Kaling het nieuws over haar zwangerschap op de set deelde. "Ze nam ons even apart en zei: 'jongens, ik wil even laten weten dat ik zwanger ben. Ik heb het nog aan niemand verteld'."

Het is niet bekend of de 38-jarige actrice haar zoon of dochter zal opvoeden met een partner, gezien de onbekende relatiestatus van Kaling.