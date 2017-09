Katja Schuurman wil vaker 'chagrijnige' foto’s op Instagram zetten

In een interview met Algemeen Dagblad vertelt de 42-jarige Schuurman dat veel bekende mensen zichzelf in media "neerzetten op een manier die helemaal perfect is".

De presentatrice beaamt dat zij zelf ook vooral foto's plaatst die positiviteit uitstralen. "Ik heb weleens gedacht: ik moet ook eens een foto posten waarop ik heel chagrijnig kijk. Maar ik ben nu eenmaal niet heel vaak chagrijnig en als ik met iemand ruzie heb, ga ik ook niet op dat moment een foto maken om te posten."

"Foto's voor Instagram maak je nu eenmaal vooral bij mooie en leuke momenten en niet als je je kapot verveelt op de bank. Maar ik beloof: dat ga ik vaker doen.''

Dwangneurose

In het interview vertelt Schuurman ook over haar dwangmatigheid, die ze dankzij medicijnen onder controle weet te houden. "Het zit vooral in cijfers. Iemand noemt een jaartal en dan ga ik heel erg rekenen met getallenreeksen en zo. Veel mensen hebben wel iets in die richting, maar mij nam het op een bepaald moment over."

"Het kon ook mijn dag verpesten, het ging niet meer mijn lijf uit en het was pas de volgende dag van: nieuwe ronden, nieuwe kansen. Daardoor heb ik een paar jaar minder van mijn leven kunnen genieten. Daarom slik ik nu medicijnen, een uitkomst. Veel mensen zijn er nog altijd huiverig voor, maar het kan de kwaliteit van leven echt verbeteren. Ik ben zo veel gelukkiger nu."