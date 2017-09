Ontwerper Mart Visser wil geen pak meer dragen

Hij "heeft er gewoon geen zin meer in", vertelt de couturier in een gesprek met De Volkskrant. "Ik kleed me zo anders dan vroeger. Hooguit twee keer per jaar een pak. Ik doe het niet meer."

Het pak staat voor iemand "die hij was en nu niet meer is". '"Het past in de trend van vercasualisering. (…) Ik heb zelf dat imago neergezet van de keurige ontwerper met Tom Ford-look. Heel verzorgd, strak in het pak, smal dasje."

De 49-jarige ontwerper zegt dat hij altijd bezig was met wat anderen van hem vonden. "Hoe ik overkwam, wat ik wel en niet kon zeggen. Dat is weg."

Máxima

Visser kleedde sterren als Chantal Janzen, Simone Kleinsma en Eva Jinek, maar koningin Máxima hoort niet tot deze rij. Hij denkt dat een jurk of ander kledingstuk maken voor haar niet "de heilige graal in modeland is".

"Ik denk dat dat meer iets was van de oudere generatie, die allemaal ontzettend trots waren als ze Beatrix, Irene of Margriet mochten kleden. Máxima kiest wat ze wil en ze is een prachtig boegbeeld, maar voor mij geen graadmeter voor of ik mijn werk wel goed doe."