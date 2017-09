Willeke Alberti vindt huwelijk zoon 'mooiste cadeau dat een moeder kan krijgen'

"Vanaf de eerste seconde dat ik haar ontmoet had, dacht ik: jij bent het", vertelt Alberti aan het AD.

Volgens de zangeres weet haar zoon, die zijn vriendin donderdag ten huwelijk vroeg, "eindelijk waar hij voor gaat." "Daar zijn we allemaal heel blij mee. Mijn vertrouwen in hem is heel groot. Als iemand mensenkennis heeft, is hij het wel."

De Mol was al eerder verloofd. In 2015 vroeg hij zijn toenmalige vriendin Shima Kaes ten huwelijk, maar de bruiloft ging niet door.

Liefde van zijn leven

De presentator had verder relaties met verschillende bekende Nederlanders, onder wie Chantal Janzen, Josje Huisman en Bridget Maasland. Ook Maasland denkt dat Van Schie, die zangeres was in de meidenband KUS, de ware is voor De Mol. "De liefde van zijn leven."

De presentatrice hoopt dat de kinderwens van de twee vervuld wordt. "Of er snel een kindje komt? Dat moeten ze natuurlijk helemaal zelf weten, maar ik weet dat het een grote wens is van hem. Ik hoop het voor ze." Van Schie heeft al een dochter uit een eerdere relatie.