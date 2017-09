Brian Austin Green heeft geen probleem met zoon in jurkjes

De acteur zet wel eens beelden van zijn zoon met jurken en pruiken op Instagram. ''Ik heb gehoord dat sommige mensen het er niet mee eens zijn dat hij jurken draagt. Tegen hen zeg ik: dat interesseert mij niet. Hij is vier jaar oud en als hij jurken wil dragen, dan mag dat", aldus Green.

''Het is zijn leven en het is niet mijn kleding. Ik vind dat je op 4- of 5-jarige leeftijd plezier moet hebben. Hij doet niemand kwaad door jurken te dragen. Dus als hij een jurk aan wil: prima'', besluit de acteur.

Green heeft drie zoons met actrice Megan Fox: Noah (4), Nodhi (3) en Journey (1). Uit een eerdere relatie heeft hij nog een 15-jarige zoon, Kassius. In een eerdere video van Straight from the Source zei de acteur dolgraag nog een kind te willen, liefst een meisje.