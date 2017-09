Roddeloverzicht: Gerard niet meer welkom en Matthijs wordt blonde god

De koffers zijn weer opgeruimd, de tuinmeubels staan weer binnen en de barbecue kent geen warmte meer: de zomervakantie is voorbij en het normale leven is weer begonnen. Iedereen moet weer aan het werk en in mediawereld betekent dat maar één ding: BN'ers die weken achter elkaar niet weg te slaan zijn van televisie, radio en tijdschriften omdat ze hun programma's moeten promoten.

Aan tafel bij Matthijs, Humberto of Eva: alle aandacht is welkom, want kijkcijfers doen er toe en dus is het belangrijk dat iedereen weet dat Expeditie Robinson, Heel Holland Bakt en Wedden dat ik het kan weer van start gaan.

Gerard Joling zag de afgelopen week genoeg plaatsen waar hij Geer en Goor Stevig Gebouwd kon aanprijzen. Een talkshow hier, een radioprogramma daar en uiteraard zijn eigen vlog werden het podium voor het RTL-programma waarbij de twee vrienden oudere mensen een leuke dag bezorgen.

Vorige week vrijdag zat Gerard bij Eva Jinek om daar traditiegetrouw in haar laatste aflevering van het seizoen te vertellen over zijn leven en te praten over wat er verder gaande is in de wereld. Tot zijn eigen verbazing mocht hij daar, op de late avond bij NPO, geen beelden laten zien van zijn nieuwe programma. Reden? Die beelden waren exclusief aan Humberto Tan beloofd, die maandag weer zou beginnen.

Gerard was woedend, maar de bom barstte pas echt toen hij door de redactie van RTL Late Night werd gebeld dat het niet meer nodig was dat hij maandagavond langs zou komen in de uitzending. "Ongelooflijk, hoe arrogant en kleinzielig", aldus Gerard.

Het grootste probleem: Gordon was wel welkom! Gerard mocht van de redactie van Humberto niet nog een keer langskomen, want "twee keer hetzelfde verhaal binnen een paar dagen is een beetje te veel", maar Gordon zat daar toch voor de promotie van hetzelfde programma? Zou dat dan niet op hetzelfde neerkomen?

De ruzie tussen Gerard en RTL Late Night lijkt zo ook nog uit te draaien op een ruzie tussen Gerard en Gordon en dat moeten we toch niet hebben. Welk vrolijk duo moet dan oude mensen een blije dag bezorgen?

Huwelijksbootje

Johnny de Mol was jarenlang de man die zich maar niet wilde binden. Een beetje een foute man, die prachtige vrouwen aan zijn zijde had en heel erg verliefd leek, maar waar het dan uiteindelijk toch mee stukliep. De ene na de andere bekende vrouw (Bridget Maasland, Chantal Janzen en Josje Huisman) was even de vriendin van Johnny, waarna het toch tot een einde kwam.

Met Shima Kaes leek het anders te gaan. In april 2014 sloeg de vonk op een festival over. Een half jaar later sprak Johnny van "een brandhaard" en vertelde hij trots hoe goed het tussen hem en Shima zat. De interviews die hij daarna gaf over zijn relatie waren niets dan lovend en de liefde leek echt. Toen ze zich verloofden in april 2015 leek alles dan eindelijk goed aan te sluiten: Johnny was gelukkig, zijn vader riep al dat "het tijd werd" dat Johnny zich eens zou binden en een bruiloft lag in het verschiet. Tot een maand later de relatie ineens voorbij was.

Het was geen fijne breuk, zo bleek later en het leek alsof Johnny er flink van geschrokken was hoe het allemaal was gelopen. Shima vertelde in de media dat het "geen chique breuk was", terwijl Johnny het er niet meer over leek te willen hebben.

Nu een jaar geleden, in september 2016, vertelde Johnny dan toch eindelijk weer iets over zijn romantische leven: hij was verliefd! Met Anouk van Schie, die eerder in de meidengroep KUS zat, had hij "een hele fijne zomer" gehad en nu was het dan tijd het te delen met de buitenwereld.

In de maanden erna waren ze allebei duidelijk: de verliefdheid was hevig. Anouk vertelde naast haar dochter uit een eerdere relatie graag nog een kindje te willen met Johnny. "Johnny voelt als mijn grote liefde. Maar zeker weten doe je dat natuurlijk nooit. Mijn ouders zijn vanaf hun vijftiende samen, dat is mijn ideaal. Als je het mij vraagt, hoop ik dat het Johnny en mij is gegund."

Vijf maanden na die uitspraken woonde het stel samen: Johnny had zijn penthouse in Amsterdam omgeruild voor een villa in het Gooi.

Dat Johnny Anouks grote liefde is, weten we nu zeker: donderdag ging Johnny voor zijn vriendin op één knie en zei zij "ja". Vrijdag deelde Johnny trots het nieuws via Instagram, waarbij hij in de hashtags liet weten dat niet alleen hij als toekomstig echtgenoot was goedgekeurd, maar ook de ring die hij voor haar gekocht had.

Wanneer de bruiloft zal plaatsvinden, is nog niet duidelijk, maar we verwachten de komende maanden daar uitgebreid over te horen. En hopelijk komt dat kindje wat ze zo graag willen dan ook nog.

Babynieuws

Als we de Britse media mogen geloven is Kate Middleton al ongeveer drieduizend keer zwanger geweest: iedere keer als Kate's jurk opbolt, als ze wat voller lijkt in haar gezicht of haar jas strakker lijkt te zitten weten zij het zeker en komt er een derde prinsje of prinsesje.

Dat vorig weekend weer een of ander blad meldde dat Kate nu toch echt in verwachting was van kind nummer drie werd dan ook niet erg serieus genomen. Ja hoor, daar is het zoveelste onzinverhaal weer over een zwangerschap. Maar dat roddelblad bleek het bij het rechte eind te hebben: Kate is zwanger!

Maandag kondigde het prinselijk paar aan dat George en Charlotte er een zusje of broertje bij krijgen. Kate is nu twaalf weken zwanger en heeft alweer flinke last van zwangerschapsmisselijkheid. Daar had ze bij haar eerste twee zwangerschappen ook al last van en dat is nu niet minder.

Arme Kate heeft er zo'n last van dat ze zelfs de eerste schooldag van George moest missen deze week. Gekleed in een keurig schooluniform compleet met hoge sokken, vertrok de 4-jarige George aan de hand van zijn vader William naar de school in Zuid-Londen.

Een beetje onzeker, maar toch ook wel nieuwsgierig stelde hij zich voor aan zijn nieuwe juffrouw en liep hij aan haar hand en die van zijn vader naar binnen. De beelden van zijn eerste schooldag gingen de wereld over en ook zijn opa Charles kreeg het even te kwaad toen hij George naar binnen zag lopen, zo vertelde hij later.

Toen George uiteindelijk binnen was en er niet meer zestig camera's op hem gericht waren, leek hij zijn eerste schooldag zowaar leuk te gaan vinden. "Er was een andere ouder die meer problemen had met zijn kinderen. Ik was blij dat ik dat niet was", aldus de trotse vader.

De prins en zijn echtgenote zullen dit proces de komende jaren dus in elk geval nog twee keer meemaken: aan Charlotte is het over ongeveer twee jaar de beurt, waarna haar broertje of zusje twee jaar daarna zijn of haar eerste stappen in de school zal zetten. Maar met een grote broer of zus op school moet dat stukken minder eng zijn.

Blonde god

Daar zat 'ie dan, maandagavond. Er stond nog net geen blower á la Hans Klok op, maar echt: het haar van Matthijs van Nieuwkerk was jaloersmakend. Het was vol, het krulde mooi naar de zijkant maar bovenal was het heel erg blond.

Matthijs zei er niets over, die zat even nonchalant als altijd aan tafel en had duidelijk frisse energie na zijn vakantie. Op Twitter ging het echter he-le-maal los: wat had Matthijs in godsnaam in zijn haar gesmeerd dat het er zo uit zag? Citroensap? Blondeershampoo?

"De Farrah Fawcett van de lage landen", werd Matthijs genoemd. Of hij Hans Klok soms had opgegeten, werd op Twitter gevraagd. Hans Kraay Jr, Adriaan van Bassie en Johan Derksen zonder snor kwamen voorbij als mogelijke opties die eigenlijk aan het hoofd van de tafel hadden gezeten tijdens de eerste aflevering.

Matthijs had er tijdens de uitzending geen erg in, maar kon achteraf hartelijk lachen om alle opmerkingen. "Een hilarisch stormpje", aldus Matthijs in gesprek met AD.

"Morgen is de opwinding weer voorbij en mijn haar weer iets grauwer, want zo'n Italiaans zomer- souvenir van zon en zee verschiet helaas snel van kleur weet ik uit ervaring. In oktober is dat het weer zo grauw als een stoeptegel", voegde de blonde presentator daar nog aan toe.

Matthijs overweegt nog een kleurspoeling om "de pret te verlengen. "Dat zou dan mijn allereerste zijn en ik acht de kans daarop niet zo bijster groot. Maar goed, zeg nooit nooit, ik heb nog twee blonde weken om daarover na te denken."