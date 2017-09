Johnny de Mol en Anouk van Schie gaan trouwen

Dat laat de presentator via Instagram weten. "About last night", schrijft De Mol (38) bij een plaatje waar "she said yes"(ze zei ja, red.) op geschreven staat.

In de hashtags noemt De Mol zichzelf de gelukkigste man op aarde en noemt hij Van Schie "mijn vrouw".

De Mol en Van Schie (35) zijn sinds de zomer van 2016 samen. In juli 2017 vertelde de voormalig KUS-zangeres dat ze samenwonen. Van Schie heeft uit een eerdere relatie een dochter.

Van Schie noemde De Mol in een interview in januari 2017 al haar "grote liefde" en zei graag een kind met hem te willen. "Het klopt gewoon. Bij Johnny kan ik volledig mezelf zijn. En hij ook bij mij. Ik vind hem een heel bijzonder mens."

Het is niet de eerste verloving voor De Mol: in april 2015 verloofde hij zich met Shima Kaes. De relatie eindigde uiteindelijk een maand later.