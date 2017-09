Nederlander Arie Luyendyk jr. doet mee aan Amerikaanse datingshow

Dat heeft zender ABC bekendgemaakt.

Luyendyk jr., de zoon van de bekende autocoureur Arie Luyendyk, stond al langer op het wensenlijstje van ABC.

De vrijgezel werd in 2013 ook al eens gepolst. Dat was een jaar nadat Luyendyk jr. zelf te zien was in The Bachelorette. In dat programma probeert een groep mannen het hart van een vrouw te veroveren. Dit keer zijn de rollen omgedraaid.

Luyendyk jr. zegt "onafhankelijk en sterk" te zijn, maar heeft ook een zachte kant. "Binnenkort word ik 36, dus het wordt tijd", vertelt hij over de liefde. "Mijn vrienden hebben allemaal al kinderen, dus ik heb het gevoel dat ik de laatste ben die die stap gaat nemen."

Autocoureur

De vrijgezel werd in 's-Hertogenbosch geboren, maar woont al jaren in de Verenigde Staten. Net als zijn vader is hij autocoureur.

Het 22e seizoen van The Bachelor begint in januari.